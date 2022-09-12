Санду исключила диалог с парламентской оппозицией

Президент Молдавии Майя Санду исключила отставку правительства Натальи Гаврилицы, а также диалог с парламентской оппозицией, назвав эти партии коррумпированными. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV8 в понедельник.

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"Мы будем говорить с теми [партиями], кто хочет работать на благо страны, а не представляет коррумпированные кланы <...>. Давайте не будем придумывать, что они честные люди", - сказала Санду, отметив, что в "парламентской оппозиции таких партий нет".

Кроме того, она отметила, что президент и сформировавшая правительство проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) будут сотрудничать только с теми политиками, которые будут открыто осуждать действия России на Украине. "Все должны быть против войны, не должно быть никаких обсуждений", - отметила Санду.

"Отставки правительства не планируется, оно справляется с ситуацией", - сказала президент. Разделение полномочий с оппозицией она также исключила.

Летом в Молдавии начались протесты из-за недовольства деятельностью властей. Протестующих объединяют Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Партия коммунистов Республики Молдова и партия "Шор". Они возмущены падением уровня жизни и требуют отставки правительства, сформированного ПДС, обвиняя его в неспособности справиться с кризисом.