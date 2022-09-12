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22 минуты назад

Еще одна страна ЕС отказалась запрещать въезд россиянам с визами

Елена Прошина

Руководитель консульского управления МИД страны Юсси Таннер заявил, что Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд граждан России с туристическими визами. Об этом пишет газета Iltalehti.

Страна ЕС отказалась запрещать въезд россиянам с визами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима», – рассказал Юсси Таннер.

Кроме того, Таннер добавил, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз россиянам. По его словам, каждое заявление на визу сейчас рассматривается индивидуально, и полный запрет маловероятен.

Франция озвучила позицию по выдаче виз россиянам

Ранее на новости о том, что Финляндия решила не закрывать въезд россиянам, отреагировали в Эстонии.

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