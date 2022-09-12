Страна ЕС отказалась запрещать въезд россиянам с визами

«Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима», – рассказал Юсси Таннер.