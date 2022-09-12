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14 минут назад

Франция продолжит выдачу краткосрочных виз россиянам

Елена Прошина

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но с изменением условий их получения. Об этом сообщает пресс-служба французского посольства в России.

Франция продолжит выдачу краткосрочных виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, страна приняла решение увеличить визовый сбор с 35 до 80 евро и сроки рассмотрения запроса до 45 дней. При этом подавать заявление на получение шенгена россияне по-прежнему должны через портал France-visas.gouv.fr, а документы — в один из 18 центров VFS Global на территории РФ.

Отмечается, что данное решение и изменения не касаются долгосрочных виз.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить выполнение договора по упрощенной выдаче виз для граждан ЕС и РФ с 12 сентября.

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