Франция озвучила позицию по выдаче виз россиянам

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но с изменением условий их получения. Об этом сообщает пресс-служба французского посольства в России.

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В частности, страна приняла решение увеличить визовый сбор с 35 до 80 евро и сроки рассмотрения запроса до 45 дней. При этом подавать заявление на получение шенгена россияне по-прежнему должны через портал France-visas.gouv.fr, а документы — в один из 18 центров VFS Global на территории РФ.

Отмечается, что данное решение и изменения не касаются долгосрочных виз.