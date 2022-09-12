Рейтинг Байдена в США резко пошёл вверх

Менее чем за 2 месяца до промежуточных выборов в Конгресс расклад сил в Соединённых Штатах резко поменялся. Рейтинг демократов пошёл вверх. Увеличилось и доверие к Джо Байдену (Президенту державы). В мае у него были антирекордные 36%, а в конце августа глава США добился уже 44% поддержки. Об этом пишет издание Украина.ру.

Правда, в начале президентского срока ему доверяли ещё больше – 56% жителей Соединённых Штатов.

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Ни одному американскому главе за 70 лет не удавалось укрепить поддержку электората в период с конца января-февраля и до ноябрьских промежуточных выборов. В среднем уровень поддержки падал в этот период приблизительно на 8%.

Теперь Джозеф Байден опережает по популярности Дональда Трампа (Предыдущего президента Соединённых Штатов, республиканца).

Если бы выборы проходили в данный момент, то действующий лидер США победил бы с перевесом в 6%. Текущий глава страны уже сказал о намерении баллотироваться на 2-й срок (несмотря на то, что 75% сторонников Демпартии не желают видеть его кандидатом), а экс-руководитель скоро планирует сообщить о своём решении.

В середине лета преимущество Трампа составляло 10%. Несколько недель назад исследование Гарвардского университета и аналитической компании The Harris Poll (Harvard-Harris) продемонстрировало лидерство республиканца. В данный момент разрыв между ними всего 1%, то есть ниже погрешности, причём в пользу Джозефа Байдена.

Противостояние ведущих политиков отразилось и на позициях политических движений, так как промежуточные выборы в Конгресс воспринимаются как референдум о доверии президенту и партии власти.

Если в начале января эксперты предрекали демократам потерю контроля над обеими палатами Конгресса, то в настоящее время они имеют реальные шансы не просто удержать Сенат, а нарастить преимущество.

Вероятность того, что пропрезидентская партия получит по результатам голосования от 47 до 54 мандатов, оценивается в 80%. На данный момент партии имеют примерное равенство в верхней палате: 50 мест у республиканцев, 48 – у демократов и 2 у независимых кандидатов, которые обычно объединяются с демократами. При равенстве решающее слово остаётся за Камалой Харрис (Вице-президентом Соединённых Штатов).