Франция озвучила позицию по выдаче виз россиянам

«Сбор вырастет с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса может занять до 45 дней, желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — говорится на официальном сайте посольства Франции в Москве.

В сообщении указано, что, как и прежде, запрос на получение разрешения на въезд надо подать через специальный портал, а документы на бумажных носителях — по предварительной записи в одном из 18 визовых центров, действующих в России.