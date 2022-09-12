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25 минут назад

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы

Говорит Москваиещё 8

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы. Наряду с этим, визовый сбор и срок рассмотрения запросов будут увеличены.

Франция озвучила позицию по выдаче виз россиянам
Фото: ReutersReuters

«Сбор вырастет с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса может занять до 45 дней, желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — говорится на официальном сайте посольства Франции в Москве.

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В сообщении указано, что, как и прежде, запрос на получение разрешения на въезд надо подать через специальный портал, а документы на бумажных носителях — по предварительной записи в одном из 18 визовых центров, действующих в России.

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