CNN: Трамп отказывался покидать Белый дом после поражения на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что останется в Белом доме после своего поражения на выборах главы государства 2020 года, передает CNN со ссылкой на выдержки из книги журналиста New York Times Мэгги Хаберман . По информации телеканала, в тексте утверждается, что политик обещал не позволить своему преемнику Джо Байдену возглавить государство.

Согласно выдержкам из книги, изначально экс-президент осознал свой проигрыш и даже пытался подбодрить одного из своих советников, сказав ему, что они «сделали все, что могли». Однако, по словам Хаберман, затем настроение Трампа изменилось и он начал говорить о том, что не собирается покидать Белый дом. При этом журналист подчеркивает, что экс-президент не мог решить, по какому пути ему идти после поражения на выборах, а его советники не понимали, чего ожидать из-за его отказа уходить со своего поста.