CNN: Трамп отказывался покидать Белый дом после поражения на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что останется в Белом доме после своего поражения на выборах главы государства 2020 года, передает CNN со ссылкой на выдержки из книги журналиста New York Times Мэгги Хаберман. По информации телеканала, в тексте утверждается, что политик обещал не позволить своему преемнику Джо Байдену возглавить государство.
«Я просто не собираюсь уходить <…> Мы никогда не уйдем. Как вы можете уйти, если вы выиграли выборы?» — цитирует слова Трампа Хаберман, якобы сказанные им двум своим советникам.
Как отмечает CNN, журналист New York Times собирается выпустить книгу под названием «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America» 4 октября. В ней политический обозреватель, в частности, расскажет о том, как Трамп переживал свое поражение на выборах.
Согласно выдержкам из книги, изначально экс-президент осознал свой проигрыш и даже пытался подбодрить одного из своих советников, сказав ему, что они «сделали все, что могли». Однако, по словам Хаберман, затем настроение Трампа изменилось и он начал говорить о том, что не собирается покидать Белый дом. При этом журналист подчеркивает, что экс-президент не мог решить, по какому пути ему идти после поражения на выборах, а его советники не понимали, чего ожидать из-за его отказа уходить со своего поста.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп хотел забрать себе документы по делу о «сговоре с Россией» для их защиты от Байдена.