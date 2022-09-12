СМИ: Молдавия перебрасывает тяжелое вооружение в Гагаузию

В сети появились видео переброски Молдавии тяжелой военной техники в Гагаузию. Об этом пишет ИА Regnum.
Жители Кишинева в ночь на 12 сентября засняли на улицах города колонну военной техники, которая транспортировала тяжелую артиллерию. Как уточняется, на видео попала переброска крупнокалиберных «Гиацинтов-Б». Также о военной колонне сообщили жители города Кагул. Официальных комментариев от министерства обороны Молдавии пока нет.
Есть мнение о том, что на фоне недавних «учений» спецназа полиции в Гагаузии Кишинев планирует усилить давление на автономию.
Ранее депутат народного собрания Гагаузии Елена Юрченко заявила, что автономия хочет развивать отношений с Россией, несмотря на позицию властей Молдавии. По ее словам, такое мнения выражают жители Гагаузии.