СМИ: Молдавия перебрасывает тяжелое вооружение в Гагаузию

В сети появились видео переброски Молдавии тяжелой военной техники в Гагаузию. Об этом пишет ИА Regnum.

Жители Кишинева в ночь на 12 сентября засняли на улицах города колонну военной техники, которая транспортировала тяжелую артиллерию. Как уточняется, на видео попала переброска крупнокалиберных «Гиацинтов-Б». Также о военной колонне сообщили жители города Кагул. Официальных комментариев от министерства обороны Молдавии пока нет.

Есть мнение о том, что на фоне недавних «учений» спецназа полиции в Гагаузии Кишинев планирует усилить давление на автономию.