В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
35 минут назад

СМИ: Молдавия перебрасывает тяжелое вооружение в Гагаузию

Елена Прошина

В сети появились видео переброски Молдавии тяжелой военной техники в Гагаузию. Об этом пишет ИА Regnum.

Жители Кишинева в ночь на 12 сентября засняли на улицах города колонну военной техники, которая транспортировала тяжелую артиллерию. Как уточняется, на видео попала переброска крупнокалиберных «Гиацинтов-Б». Также о военной колонне сообщили жители города Кагул. Официальных комментариев от министерства обороны Молдавии пока нет.

Есть мнение о том, что на фоне недавних «учений» спецназа полиции в Гагаузии Кишинев планирует усилить давление на автономию.

Ранее депутат народного собрания Гагаузии Елена Юрченко заявила, что автономия хочет развивать отношений с Россией, несмотря на позицию властей Молдавии. По ее словам, такое мнения выражают жители Гагаузии.

В мире,Армия,Видео,Елена Юрченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители