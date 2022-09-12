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40 минут назад

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Елена Прошина

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон после смерти королевы Елизаветы стали миллиардерами. Их состояние увеличилось до 1,1 млрд фунтов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британскую газету Daily Star.

Принц Уильям с супругой разбогатели после смерти Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

После смерти королевы Уильям и Кейт получили новые титулы герцогов Корнуэльских. Также к ним в собственность перешло порядка 128 тыс. акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур.

«Как ни странно, теперь они также владеют тюрьмой HM в Дартмуре. <…> Хотя Уильям является большим футбольным фанатом, поддерживающим «Астон Виллу», теперь он владеет площадкой для крикета «Овал», которую регулярно использует крикетный клуб графства Суррей», - говорится в статье.

Также супругам принадлежит садовый центр в Лостуитиеле в Корнуолле, много лесов и рек,

Напомним, похороны королевы пройдут 19 сентября. Сначала гроб с телом на машинах доставят в Эдинбург. Через два дня его самолетом перевезут в столицу. Все это время отведут на прощание подданных с королевой. Процессия пройдет через Сады Королевы, Торговый центр, Конную гвардию и Арку конной гвардии, Уайтхолл, Парламент-стрит, Парламентскую площадь и Новый дворец.

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