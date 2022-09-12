Принц Уильям с супругой разбогатели после смерти Елизаветы II

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон после смерти королевы Елизаветы стали миллиардерами. Их состояние увеличилось до 1,1 млрд фунтов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британскую газету Daily Star.
После смерти королевы Уильям и Кейт получили новые титулы герцогов Корнуэльских. Также к ним в собственность перешло порядка 128 тыс. акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур.
«Как ни странно, теперь они также владеют тюрьмой HM в Дартмуре. <…> Хотя Уильям является большим футбольным фанатом, поддерживающим «Астон Виллу», теперь он владеет площадкой для крикета «Овал», которую регулярно использует крикетный клуб графства Суррей», - говорится в статье.
Также супругам принадлежит садовый центр в Лостуитиеле в Корнуолле, много лесов и рек,
Напомним, похороны королевы пройдут 19 сентября. Сначала гроб с телом на машинах доставят в Эдинбург. Через два дня его самолетом перевезут в столицу. Все это время отведут на прощание подданных с королевой. Процессия пройдет через Сады Королевы, Торговый центр, Конную гвардию и Арку конной гвардии, Уайтхолл, Парламент-стрит, Парламентскую площадь и Новый дворец.