Принц Уильям с супругой разбогатели после смерти Елизаветы II

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон после смерти королевы Елизаветы стали миллиардерами. Их состояние увеличилось до 1,1 млрд фунтов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британскую газету Daily Star.

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После смерти королевы Уильям и Кейт получили новые титулы герцогов Корнуэльских. Также к ним в собственность перешло порядка 128 тыс. акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур.

«Как ни странно, теперь они также владеют тюрьмой HM в Дартмуре. <…> Хотя Уильям является большим футбольным фанатом, поддерживающим «Астон Виллу», теперь он владеет площадкой для крикета «Овал», которую регулярно использует крикетный клуб графства Суррей», - говорится в статье.

Также супругам принадлежит садовый центр в Лостуитиеле в Корнуолле, много лесов и рек,