Госдеп обвинил Россию в блэкаутах на Украине

Глава Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что причиной отключения электричества в ряде украинских регионов стали действия Вооруженных сил РФ. Как сообщает «Газета.Ru», он заявил, что в Соединенных Штатах осуждают удары по критической инфраструктуре.

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Прайс добавил, что авианалеты оставили без электричества и чистой воды тысячи мирных жителей.

Напомним, что накануне в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электроэнергии. Подчеркивалось, что в отдельных городах электричество пропало полностью, местами наблюдаются скачки напряжения.