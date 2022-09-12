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18 минут назад

В Госдепе США обвинили Россию в блэкаутах на Украине

Никита Бородкин

Глава Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что причиной отключения электричества в ряде украинских регионов стали действия Вооруженных сил РФ. Как сообщает «Газета.Ru», он заявил, что в Соединенных Штатах осуждают удары по критической инфраструктуре.

Госдеп обвинил Россию в блэкаутах на Украине
Фото: ReutersReuters

Прайс добавил, что авианалеты оставили без электричества и чистой воды тысячи мирных жителей.

Напомним, что накануне в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электроэнергии. Подчеркивалось, что в отдельных городах электричество пропало полностью, местами наблюдаются скачки напряжения.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, а также о частичном в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

В мире,Нед Прайс,Владимир Зеленский,Госдеп США,
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