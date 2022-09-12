В Японии рассказали о лицемерной политике Запада

Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, бросившегося в кризисный момент закупать ископаемые ресурсы, пишет издание Sankei Shimbun.

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Автор статьи, главный научный сотрудник японского аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма (Taishi Sugiyama), уточнил, что Европа «загнана в угол» из-за антироссийских санкций. Это побудило ее вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива, рассказал эксперт.

«Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие "взрывные" покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — подчеркнул аналитик.

По мнению специалиста, из-за данного явления страны в других регионах мира тоже озадачились добычей ископаемого топлива. Если некоторые страны могут справиться с этой задачей, то бедные государства испытывают серьезные трудности, предупредил Сугияма.

Он уличил Запад в лицемерии, так как с одной стороны — он разрекламировал «декарбонизацию» (экономика, основанная на низкоуглеродных источниках энергии — прим. «Ленты.ру»), с другой — вернулся ископаемому топливу. «К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», — указал Сугияма.