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1 час назад

Зеленский подтвердил отключение света в ряде областей Украины

Lenta.ruиещё 10

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны, об этом он сообщил в своем Twitter.

Зеленский подтвердил отключение света в ряде областей Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, полностью свет отключен в Харьковской и Донецкой областях.

«Частичное отключение в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», — подчеркнул глава государства.

Ранее в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Сообщалось, что в части городов электричества нет совсем, в других наблюдается скачок напряжения.

Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии.

В мире,Владимир Зеленский,
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