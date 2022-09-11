Зеленский подтвердил отключение света в ряде областей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны, об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, полностью свет отключен в Харьковской и Донецкой областях.

«Частичное отключение в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», — подчеркнул глава государства.

Ранее в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Сообщалось, что в части городов электричества нет совсем, в других наблюдается скачок напряжения.