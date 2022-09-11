Зеленский ответил на вопрос о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

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"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России - прим. ТАСС) стороны, чтобы быть конструктивными", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир в воскресенье. "Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", - добавил Зеленский.

Президент также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он "сражаться до конца".

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка", - сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.