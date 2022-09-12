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12 минут назад

Принц Гарри заявил, что Виндзор стал "одиноким" без Елизаветы II

Газета.Ruиещё 3

Принц Гарри сказал толпе поклонников, что Виндзорский замок стал «одиноким» без его покойной бабушки, королевы Елизаветы II. Об этом сообщает PageSix.

Принц Гарри: Виндзор стал одиноким без Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Герцог Сассекский пообщался с людьми, пришедшими почтить память Елизаветы II к Виндзорскому замку.

«Там сейчас стало одиноко без нее. В какой бы комнате замка она ни находилась, везде чувствовалось ее присутствие», — поделился принц Гарри с участниками траурной церемонии.

Вместе с Гарри почтить память королевы к Виндзорскому замку пришли его жена Меган Маркл, а также его брат, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Братья с женами впервые вышли вместе на публику после того, как король Карл III попросил их объединиться на фоне смерти их бабушки – королевы Елизаветы II.

«Это, без сомнения, значимый момент в истории отношений между двумя братьями», — написал в Twitter биограф принца Гарри и Меган Маркл.

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