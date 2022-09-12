Принц Гарри: Виндзор стал одиноким без Елизаветы II

Принц Гарри сказал толпе поклонников, что Виндзорский замок стал «одиноким» без его покойной бабушки, королевы Елизаветы II. Об этом сообщает PageSix.
Герцог Сассекский пообщался с людьми, пришедшими почтить память Елизаветы II к Виндзорскому замку.
«Там сейчас стало одиноко без нее. В какой бы комнате замка она ни находилась, везде чувствовалось ее присутствие», — поделился принц Гарри с участниками траурной церемонии.
Вместе с Гарри почтить память королевы к Виндзорскому замку пришли его жена Меган Маркл, а также его брат, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Братья с женами впервые вышли вместе на публику после того, как король Карл III попросил их объединиться на фоне смерти их бабушки – королевы Елизаветы II.
«Это, без сомнения, значимый момент в истории отношений между двумя братьями», — написал в Twitter биограф принца Гарри и Меган Маркл.