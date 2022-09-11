Меган Маркл нарушила запрет королевской семьи

Меган Маркл приехала в Виндзор, несмотря на запрет короля Карла III. Об этом сообщает The Sun.

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По данным таблоида, семья Елизаветы II была против появления Меган Маркл на церемонии прощания с покойной королевой. Король Карл III якобы попросил своего сына, принца Гарри не приводить с собой скандальную супругу.

Но герцогиня Сассекская приехала в Виндзор и появилась на публике вместе с мужем, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они возложили цветы и пообщались с простыми британцами.

«Принцы Уильям и Гарри, а также жены Кейт и Меган драматически воссоединились вчера в честь королевы. Они отложили в сторону свои разногласия», - пишет издание.

Это был первый раз, когда пары были замечены на публике вчетвером после Дня Содружества в марте 2020 года. Выход в свет обошелся без происшествий.