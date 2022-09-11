ЕС решил наказать россиян

Один миллион туристов из России отдохнул в Европе после начала украинского кризиса. Этому не помешали санкции и закрытие неба ЕС. На руках у россиян сейчас 12 млн виз. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку «посещение Европы – это не право, а привилегия» , пишет The Telegraph (перевод Иносми).

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Издание отмечает, что после введения «воздушных» санкций многие россияне пересекали границу с Финляндией или Эстонией по земле, а затем пересаживались на самолёт.

Поэтому глава МИД Дании гневался на российских отдыхающих, «живущих в роскоши» в отелях на юге Европы. В Эстонии же премьер-министр заявила, что «посещение Европы — это не право, а привилегия».

В итоге ЕС недавно отменил упрощенный визовый режим с Россией. Российским гражданам будет сложнее подавать документы на европейские визы. Сроки выдачи удлинились с 15 до 45 дней. Заявки от граждан РФ на визы в туристических целях «будут рассматриваться в неприоритетном порядке».

«Однако это ещё не запрет. К тому же пока неясно, когда приостановка упрощённого режима вступит в силу, и даже если такой момент наступит, мера не коснётся 12 миллионов уже действующих виз», – пишет The Telegraph.

Также авторы подчеркивают, что рестрикции в отношении российского туризма негативно сказались на доходах ЕС. После ухода россиян «на рынке остались дыры». Пострадали горнолыжные курорты Франции, Испания, Италия, Греция, Кипр. При этом Турция, напротив, смогла извлечь выгоду из туризма, не став ссориться с Россией.