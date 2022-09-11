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23 минуты назад

Handelsblatt увидела сигналы в предстоящей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина

Российская Газета

Предстоящая встреча российского и китайского лидеров станут определенным сигналом для Запада, считает обозреватель немецкой газеты Handelsblatt.

В предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина увидели сигналы для Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое должно пройти в Самарканде 15 и 16 сентября.

"Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение", - пишет издание.

И добавляет, что переговоры "можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы".

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Обозреватель напомнил о недавней поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его мнению, она осложнила отношения между Китаем и США, но положительно сказалась на альянсе РФ и КНР "в рамках конкурентной борьбы с Западом".

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