В предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина увидели сигналы для Запада

Предстоящая встреча российского и китайского лидеров станут определенным сигналом для Запада, считает обозреватель немецкой газеты Handelsblatt.
Речь идет о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое должно пройти в Самарканде 15 и 16 сентября.
"Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение", - пишет издание.
И добавляет, что переговоры "можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы".
Обозреватель напомнил о недавней поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его мнению, она осложнила отношения между Китаем и США, но положительно сказалась на альянсе РФ и КНР "в рамках конкурентной борьбы с Западом".