В предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина увидели сигналы для Запада

Речь идет о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества , которое должно пройти в Самарканде 15 и 16 сентября.

И добавляет, что переговоры "можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы".

Обозреватель напомнил о недавней поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его мнению, она осложнила отношения между Китаем и США, но положительно сказалась на альянсе РФ и КНР "в рамках конкурентной борьбы с Западом".