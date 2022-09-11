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17 минут назад

На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС

Елена Прошина

Украину ждет нелегкая зима, если страна перестанет получать электроэнергию, которая поставляется с Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание LB.ua.

На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, без достаточного количества электроэнергии со станции «будет крайне трудно зимой». Отмечается, что проблема может возникнуть не только с АЭС. Так, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины прекратили переток электроэнергии с объекта.

Это создает проблемы в эксплуатации АЭС. Как отметил Рогов, так Киев по команде из Вашингтона пытается остановить станцию, что крайне невыгодно для экономики Украины. Запорожская станция продолжает работу на максимально низких мощностях. Власти не исключили, что станция может быть законсервирована путем холодной остановки.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что повреждено внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции после результате обстрелов, и оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,Алексей Данилов,МАГАТЭ,
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