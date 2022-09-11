Украину ждет нелегкая зима, если страна перестанет получать электроэнергию, которая поставляется с Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание LB.ua.

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Как заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, без достаточного количества электроэнергии со станции «будет крайне трудно зимой». Отмечается, что проблема может возникнуть не только с АЭС. Так, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины прекратили переток электроэнергии с объекта.

Это создает проблемы в эксплуатации АЭС. Как отметил Рогов, так Киев по команде из Вашингтона пытается остановить станцию, что крайне невыгодно для экономики Украины. Запорожская станция продолжает работу на максимально низких мощностях. Власти не исключили, что станция может быть законсервирована путем холодной остановки.