The Guardian: правление Лиз Трасс в Британии пошло плохо с первых дней

Собственную работу в качестве главы кабинета министров Лиз Трасс начала с нарушения предвыборных обещаний и проявила себя как немногословный оратор. Об этом проинформировали заинтересованную общественность журналисты из издания Туманного Альбиона The Guardian. Русскоязычной читательской аудитории про данный факт сообщает издание Pravda.ru.

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Оказывается, Элизабет Трасс сразу уволила неугодных руководителей ведомств и отказалась от поиска компромиссов внутри своей партии. Новая глава правительства выбрала в собственный кабинет министров только тех людей, которые оказывают ей поддержку. Это достаточно правильно – работать должны единомышленники, имеющие одинаковое представление о том, как править страной.

Кроме этого, на взгляд журналистов из The Guardian, у Лиз Трасс нет выдающихся ораторских способностей. В то же время Борис Джонсон (Бывший премьер-министр страны) был способен заразить своими горячими речами даже самых пассивных народных избранников.

Также, по мнению журналистов этого издания, Элизабет Трасс довольно беспринципный политик. Дело в том, что глава правительства пообещала не оказывать социальную помощь, Но спустя сутки она объявила широкой аудитории о том, что выделяет исторические 150 миллиардов фунтов стерлингов на финансирование счетов за электрическую энергию.

The Guardian считает, что пока в Федеративной Республике Германия и Франции правящие круги принимают меры, например, вводят непредвиденные налоги, чтобы ослабить гнёт поставщиков над потребителями, Элизабет Трасс, по их мнению, “застряла в бункере”. Ей необходимо воспользоваться небольшой паузой в политической неразберихе, чтобы привести дела Соединённого Королевства в порядок.