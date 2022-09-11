The Guardian: правление Лиз Трасс в Британии пошло плохо с первых дней

Собственную работу в качестве главы кабинета министров Лиз Трасс начала с нарушения предвыборных обещаний и проявила себя как немногословный оратор. Об этом проинформировали заинтересованную общественность журналисты из издания Туманного Альбиона The Guardian. Русскоязычной читательской аудитории про данный факт сообщает издание Pravda.ru.
Оказывается, Элизабет Трасс сразу уволила неугодных руководителей ведомств и отказалась от поиска компромиссов внутри своей партии. Новая глава правительства выбрала в собственный кабинет министров только тех людей, которые оказывают ей поддержку. Это достаточно правильно – работать должны единомышленники, имеющие одинаковое представление о том, как править страной.
Кроме этого, на взгляд журналистов из The Guardian, у Лиз Трасс нет выдающихся ораторских способностей. В то же время Борис Джонсон (Бывший премьер-министр страны) был способен заразить своими горячими речами даже самых пассивных народных избранников.
Также, по мнению журналистов этого издания, Элизабет Трасс довольно беспринципный политик. Дело в том, что глава правительства пообещала не оказывать социальную помощь, Но спустя сутки она объявила широкой аудитории о том, что выделяет исторические 150 миллиардов фунтов стерлингов на финансирование счетов за электрическую энергию.
The Guardian считает, что пока в Федеративной Республике Германия и Франции правящие круги принимают меры, например, вводят непредвиденные налоги, чтобы ослабить гнёт поставщиков над потребителями, Элизабет Трасс, по их мнению, “застряла в бункере”. Ей необходимо воспользоваться небольшой паузой в политической неразберихе, чтобы привести дела Соединённого Королевства в порядок.
Стоит отметить, что говорить о правлении Элизабет Трасс ещё слишком рано, пока она ещё практически не успела сделать и это, скорее, придирки.