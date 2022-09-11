Экс-глава МИД Австрии: Европа сама спровоцировала энергетический кризис

Кризис в энергетическом комплексе Европейского союза начался в 2021 году, его спровоцировали европейские политики, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-главу Министерства иностранных дел Австрии Карину Кнайсль.

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По ее словам, это результат либерализации последних 15-18 лет. «В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — считает политик. Сегодня европейский рынок электроэнергии работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения.

Кнайсль отмечает, что пересмотр в сторону возобновляемой энергии привело к перекосу рынка, который сильно зависит от цены газа. После апреля прошлого года цены на электроэнергию выросли на 30-40%. В настоящее время рост достигает до 400%, в результате чего домохозяйства Европы приходят в упадок. Люди игнорируют свои счета за электроэнергию.