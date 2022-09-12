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44 минуты назад

Принц Уильям с супругой разбогатели после смерти Елизаветы II

Lenta.ruиещё 10

После смерти британской королевы Елизаветы II члены королевской семьи Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами. Об этом сообщает газета Daily Star.

Принц Уильям с супругой разбогатели после смерти Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Уильям и Кейт разбогатели в связи с получением новых титулов: принца и принцессы Уэльских, а также герцогов Корнуолльских. Состояние принца увеличилось с 34 миллионов фунтов (39,7 миллиона долларов) до 1,1 миллиарда фунтов (1,28 миллиарда долларов).

Смена титулов подразумевает, что члены британской королевской семьи унаследуют большое количество новых земель, рек и лесов. В настоящее время новоиспеченные принц и принцесса владеют около 128 тысячами акров земли (518 миллионов квадратных метров или 51,8 тысячи гектара) в 20 графствах Англии и Уэльса, часть из которых включает Национальный парк Дартмур. Они также получили в наследство части графств Девон, Кент, Дорсет, Кармартеншир и Ноттингемшир.

Кроме того, Уильям и Кейт теперь владеют мужской тюрьмой Дартмур в графстве Девон, крикетным стадионом «Овал» и ботаническим садом в Лостуитиеле в Корнуолле.

Британская королева, правящая дольше других монархов, скончалась 8 сентября. Похороны состоятся 19 сентября в Лондоне. Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, который взял себе имя Карл III.

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