Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не дает Украине больше оружия

Бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер заявил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден опасается поставлять Украине больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, передает слова, сказанные в интервью украинскому "Пятому каналу" РИА "Новости".

Фото: Evan Vucci/AP Evan Vucci/AP

Карбер пояснил, что у на вооружении у Москвы стоят тысячи ядерных боеголовок, что влияет на решения Байдена в вопросах поставок оружия Киеву.

"Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность - защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу", - сказал экс-советник генсека НАТО.