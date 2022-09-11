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1 час назад

Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерных сил России

Газета.Ru

Бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер заявил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден опасается поставлять Украине больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, передает слова, сказанные в интервью украинскому "Пятому каналу" РИА "Новости".

Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не дает Украине больше оружия
Фото: Evan Vucci/APEvan Vucci/AP

Карбер пояснил, что у на вооружении у Москвы стоят тысячи ядерных боеголовок, что влияет на решения Байдена в вопросах поставок оружия Киеву.

"Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность - защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу", - сказал экс-советник генсека НАТО.

Также он добавил, что на месте главы государства действовал бы более радикально. Ранее сообщалось, что Совет по оборонной политике при Пентагоне 6 и 7 сентября провел серию брифингов, посвященные космическим вооружениям России и Китая.

В мире,Филип Карбер,Маргарет Тэтчер,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
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