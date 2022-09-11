В Германии увидели четкий сигнал поддержки РФ со стороны Китая

Переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в ходе заседания Совета глав государств ШОС – это четкий сигнал поддержки Москвы со стороны Пекина, пишут немецкие СМИ.

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Handelsblatt пишет, что «наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение». Отмечается, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань негативно сказался на отношениях Китая и США, но способствовал укреплению союза России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом», передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты.