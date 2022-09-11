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1 час назад

В Германии увидели четкий сигнал поддержки России со стороны Китая

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в ходе заседания Совета глав государств ШОС – это четкий сигнал поддержки Москвы со стороны Пекина, пишут немецкие СМИ.

В Германии увидели четкий сигнал поддержки РФ со стороны Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Handelsblatt пишет, что «наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение». Отмечается, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань негативно сказался на отношениях Китая и США, но способствовал укреплению союза России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом», передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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