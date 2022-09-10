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3 часа назад

США намерены участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией

News.ru

Старший советник Госдепа США по кавказским переговорам Филип Рикер заявил, что США вместе с ЕС намерены участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией. Американский дипломат в рамках визита в Ереван встретился с премьером страны Николом Пашиняном, а также с главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном, пишет РИА Новости.

США намерены участвовать в решении вопросов между Баку и Ереваном
Фото: ТАССТАСС

Посол Рикер подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа, — приводит агентство выдержку из заявления в соцсетях.

В частности, указывается, что Вашингтон при содействии партнеров-единомышленников, таких, как ЕС, продолжит вовлеченность в многосторонних форматах с целью мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном.

В Карабахе разгорается вооруженный конфликт

Ранее сообщалось, что официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано заявил о приветствии ЕС передачи Азербайджаном без посредников пятерых армянских военнослужащих Еревану. По его словам, это важный шаг для построения доверия между Баку и Ереваном.

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