США намерены участвовать в решении вопросов между Баку и Ереваном

Старший советник Госдепа США по кавказским переговорам Филип Рикер заявил, что США вместе с ЕС намерены участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией. Американский дипломат в рамках визита в Ереван встретился с премьером страны Николом Пашиняном, а также с главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном, пишет РИА Новости.

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Посол Рикер подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа, — приводит агентство выдержку из заявления в соцсетях.

В частности, указывается, что Вашингтон при содействии партнеров-единомышленников, таких, как ЕС, продолжит вовлеченность в многосторонних форматах с целью мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном.