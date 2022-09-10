Стала известна дата похорон королевы Елизаветы II

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом пишет английский портал Tula со ссылкой на Букингемский дворец.
По данным издания, гроб с телом королевы в воскресенье, 11 сентября будет доставлен в Эдинбург. Далее он будет направлен в Лондон.
Все церемонии и траурные мероприятия проходят на основе заранее составленного плана с кодовым названием «Лондонский мост», отмечает автор статьи.
Он пояснил, что пользователей соцсетей очень расстроила смерть государыни. Они сообщили, что «Рождество уже не будет прежним» - королева больше никогда не пожелает нации добра в своем традиционном рождественском послании.