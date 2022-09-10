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31 минуту назад

Стала известна дата похорон королевы Елизаветы II

Илья Родин

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом пишет английский портал Tula со ссылкой на Букингемский дворец.

Стала известна дата похорон королевы Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, гроб с телом королевы в воскресенье, 11 сентября будет доставлен в Эдинбург. Далее он будет направлен в Лондон.

Стало известно, какое наследство достанется королевской семье после смерти  Елизаветы II

Все церемонии и траурные мероприятия проходят на основе заранее составленного плана с кодовым названием «Лондонский мост», отмечает автор статьи.

Он пояснил, что пользователей соцсетей очень расстроила смерть государыни. Они сообщили, что «Рождество уже не будет прежним» - королева больше никогда не пожелает нации добра в своем традиционном рождественском послании.

В мире,Общество,Елизавета II,
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