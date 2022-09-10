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3 часа назад

Папа Римский призвал не допустить ядерной войны

Майк Габриелян

Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы уберечь мир от ядерной войны. Об этом он заявил на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук, передает ТАСС.

Папа Римский призвал не допустить ядерной войны
Фото: ReutersReuters

«Сейчас не только наращиваются старые конфликты, но прогрессируют чувства национализма, агрессии, возникают войны за превосходство, от которых страдают люди и которые несут разрушения», - сказал Франциск.

По его словам, «сейчас мы видим знаки отката назад», а число вооруженных конфликтов вызывает серьезное беспокойство.

Названы возможные условия применения российского ядерного оружия

Ранее понтифик говорил о третьей мировой войне «по частям», но сегодня, «вероятно, можно говорить уже о войне тотальной».

Франциск призвал молиться об избавлении мира от ядерной войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев подвергает опасности ядерной катастрофы все страны ЕС.

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