Папа Римский призвал не допустить ядерной войны

Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы уберечь мир от ядерной войны. Об этом он заявил на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук, передает ТАСС.

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«Сейчас не только наращиваются старые конфликты, но прогрессируют чувства национализма, агрессии, возникают войны за превосходство, от которых страдают люди и которые несут разрушения», - сказал Франциск.

По его словам, «сейчас мы видим знаки отката назад», а число вооруженных конфликтов вызывает серьезное беспокойство.

Ранее понтифик говорил о третьей мировой войне «по частям», но сегодня, «вероятно, можно говорить уже о войне тотальной».

Франциск призвал молиться об избавлении мира от ядерной войны.