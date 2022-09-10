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30 минут назад

Меган Маркл изменила свои планы после смерти Елизаветы II

Майк Габриелян

Меган Маркл отказалась от телевизионного шоу после смерти Елизаветы II и перенесла выход подкаста «Архетипы». Об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл изменила свои планы после смерти Елизаветы II
Фото: TwitterTwitter

«Герцогиня Сассекская была приглашена на «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» на канале NBC во вторник, 20 сентября. Она и ее муж принц Гарри должны были приехать в Нью-Йорке на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA 77)», - пишет издание.

По словам источника, после смерти Елизаветы эти планы «разумеется, отменили».

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Кроме того, также перенесен выход нового выпуска подкаста Меган Маркл «Архетипы»

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл посетят похороны Елизаветы II. Неясно пока, присоединятся ли к ним дети, трехлетний Арчи и годовалая Лилибет. После смерти королевы они стали принцем и принцессой.

Ранее футболист сборной Англии был наказан, после того как заявил, что темнокожие и азиаты не должны скорбеть по Елизавете II из-за расизма при ее правлении.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,Джимми Фэллон,Генассамблея ООН,
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