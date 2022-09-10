Меган Маркл изменила свои планы после смерти Елизаветы II

Меган Маркл отказалась от телевизионного шоу после смерти Елизаветы II и перенесла выход подкаста «Архетипы». Об этом сообщает Page Six.

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«Герцогиня Сассекская была приглашена на «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» на канале NBC во вторник, 20 сентября. Она и ее муж принц Гарри должны были приехать в Нью-Йорке на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA 77)», - пишет издание.

По словам источника, после смерти Елизаветы эти планы «разумеется, отменили».

Кроме того, также перенесен выход нового выпуска подкаста Меган Маркл «Архетипы»

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл посетят похороны Елизаветы II. Неясно пока, присоединятся ли к ним дети, трехлетний Арчи и годовалая Лилибет. После смерти королевы они стали принцем и принцессой.