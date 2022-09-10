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2 часа назад

Spiked: Германия стала символом обрушающейся экономики Европы

Газета.Ru

Энергокризис привел экономику Германии к краху, что грозит подобным другим европейским странам. Об этом сообщает британское онлайн-издание Spiked.

Названа страна, которая обрушит еврозону
Фото: Alex Grimm/ReutersAlex Grimm/Reuters

«Энергетический кризис уничтожает Германию, крупнейшую экономику региона. Несмотря на то, что с проблемами столкнулись многие страны, именно спад в Германии подчеркивает слабость еврозоны. При этом прогнозы для еврозоны довольно мрачны», — отметили в публикации.

По данным издания, у еврозоны сейчас серьезные проблемы, однако в Германии решили об этом не говорить. Речь идет о том, что немецкие политики привыкли обвинять во всех текущих кризисах ситуацию на Украине. Однако на самом деле проблемы начались еще в 2011 году, когда ФРГ отказалась от развития атомной энергетики, что спровоцировало рост зависимости от российского газа.

Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Авторы статьи указали, что спад экономики Германии говорит о слабости всей еврозоны, где кризис суверенного долга лишь только нарастает. Однако расплачиваться за совершенные в прошлом ошибки придется обычным гражданам. Кроме того, неизвестно кто в европейском регионе останется в состоянии платить, если ведущая экономика Европы рухнет, так как не в состоянии справиться со своими кризисами.

9 сентября газета Welt со ссылкой на отчет Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ для комитета по вопросам энергетики и климата бундестага писала, что большинство граничащих с Германией государств не хотят заключать с Берлином договор о взаимных поставках газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области энергоснабжения.

В мире,Бундестаг,
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