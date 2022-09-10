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1 час назад

В Гааге госпитализировали Ратко Младича

ТАСС

Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич госпитализирован в Гааге с воспалением легких и шумами в сердце. Как сообщил корреспонденту ТАСС в субботу его сын Дарко Младич, состояние генерала тяжелое.

Сербский генерал Ратко Младич госпитализирован в Гааге
Фото: TwitterTwitter

"Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце, появились шумы. Нам сообщили, что все еще продолжается обследование, и они оповестят нас, когда появятся результаты. Я потребовал срочной передачи результатов. Состояние тяжелое, нам пообещали предоставить результаты самое позднее до понедельника", - заявил Дарко Младич.

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Гаагские врачи годами скрывают от семьи состояние здоровья генерала, предоставляя медицинские анализы с большим опозданием. Дарко Младич сообщил, что его отец перенес коронавирусную инфекцию в начале августа.

"Медицинские анализы с момента заражения коронавирусом нам прислали только сейчас", - рассказал он. Младич-младший опасается, что его отец мог перенести еще один инфаркт.

За время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом. На протяжении пандемии к Младичу не допускали членов семьи и адвокатов под предлогом защиты от коронавируса.

Приговор генералу

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

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В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Апелляционные слушания по делу прошли в Гааге 25-26 августа 2020 года. Защита требовала исправить ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты предложили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура, которая потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

8 июня 2021 года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

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