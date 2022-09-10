Подсчитан объем вывезенного из Украины зерна

В рамках «продуктовой сделки» из украинских портов было экспортировано почти 2,5 миллиона тонн зерна и иного продовольствия. Об этом сообщает ООН, ссылаясь на данные Совместного координационного центра.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что с момента подписания договоренности между Москвой, Киевом и Анкарой порты Южный, Черноморск и Одесса покинули 108 судов. При этом заход в воды Украины был разрешен 129 кораблям.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду. Он подчеркнул, что долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на 70-100 миллиардов долларов. По его мнению, Киев не сможет осуществить все выплаты, поэтому Европа забирает их в виде зерна. Результатом такого бартера станет продовольственный кризис зимой, допустил эксперт.