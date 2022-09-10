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42 минуты назад

В развязываемом Эрдоганом конфликте с Грецией обнаружилась подоплека

Lenta.ru

На конфликт между Афинами и Анкарой влияют турецкие внутриполитические факторы. О такой подоплеке развязываемого конфликта между Турцией и Грецией в разговоре с «Лентой.ру» рассказал турецкий политолог Икбаль Дюрре.

В развязываемом Эрдоганом конфликте с Грецией обнаружилась подоплека
Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.comMustafa Kaya / Globallookpress.com

По словам эксперта, все, что делает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на международной арене, продиктовано внутренними обстоятельствами. Он отметил, что главной причиной обострения в Восточном Средиземноморье стали приближающиеся выборы президента.

Дюрре отметил, что Эрдогану на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране необходимо поднять рейтинг.

«Ему кажется, что достичь внешнеполитических успехов проще, чем исправить внутреннюю экономическую ситуацию», — заключил политолог.

Ранее Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

Греция предупредила о возможной войне с Турцией

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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