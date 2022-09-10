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4 часа назад

Стало известно о просьбе Карла III к Гарри явиться в Балморал без Меган

Вечерняя Москваиещё 7

Король Великобритании Карл III своему сыну Гарри, что приезжать в Балморал вместе с его женой Меган Маркл, чтобы увидеть королеву перед смертью, «было бы ошибкой». Об этом сообщила газета The Sun.

Карл III попросил Гарри явиться в Балморал без Меган
Фото:  twitter/KensingtonRoyal twitter/KensingtonRoyal

По данным издания, Гарри находился в загородной резиденции монаршей семьи Фрогмор-хаусе, которая расположена в километре от Виндзорского замка. Туда ему позвонил тогда еще принц Чарльз и попросил приехать в Балморал без Меган.

— Чарльз сказал Гарри, что Меган не следует находиться в Балморале в это глубоко печальное время. Ему было указано, что Кейт (Миддлтон, жена принца Уильяма, — прим «ВМ») тоже не поедет, а количество гостей должно быть ограничено самыми близкими родственниками, — приводит газета слова источника.

Кроме того уточняется, что принцу Гарри отказали в королевском борте, который доставил его брата принца Уильяма с принцем Эдвардом и принцем Эндрю в Шотландию. В салоне самолета при этом было 12 свободных мест.

Гарри пришлось искать способ добраться в Балморал, в связи с чем он прибыл туда лишь 19:52, почти через полтора часа после объявления о смерти королевы, пишут «Известия».

С уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II у герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри появилась надежда на приобретение их детьми титулов «принца» и «принцессы», которые экс-монархиня отказывалась предоставлять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт в истории британской королевской семьи и автор Telegram-канала Westminister Василий Егоров.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Королева находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

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