Карл III попросил Гарри явиться в Балморал без Меган

Король Великобритании Карл III своему сыну Гарри, что приезжать в Балморал вместе с его женой Меган Маркл, чтобы увидеть королеву перед смертью, «было бы ошибкой». Об этом сообщила газета The Sun.

Фото: twitter/KensingtonRoyal twitter/KensingtonRoyal

По данным издания, Гарри находился в загородной резиденции монаршей семьи Фрогмор-хаусе, которая расположена в километре от Виндзорского замка. Туда ему позвонил тогда еще принц Чарльз и попросил приехать в Балморал без Меган.

— Чарльз сказал Гарри, что Меган не следует находиться в Балморале в это глубоко печальное время. Ему было указано, что Кейт (Миддлтон, жена принца Уильяма, — прим «ВМ») тоже не поедет, а количество гостей должно быть ограничено самыми близкими родственниками, — приводит газета слова источника.

Кроме того уточняется, что принцу Гарри отказали в королевском борте, который доставил его брата принца Уильяма с принцем Эдвардом и принцем Эндрю в Шотландию. В салоне самолета при этом было 12 свободных мест.

Гарри пришлось искать способ добраться в Балморал, в связи с чем он прибыл туда лишь 19:52, почти через полтора часа после объявления о смерти королевы, пишут «Известия».

С уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II у герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри появилась надежда на приобретение их детьми титулов «принца» и «принцессы», которые экс-монархиня отказывалась предоставлять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт в истории британской королевской семьи и автор Telegram-канала Westminister Василий Егоров.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.