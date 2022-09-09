"Будет только хуже": представитель госдепа США обратился к россиянам

Координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен заявил, что Белый дом продолжит работать над введением новых санкций против России.

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По его словам, дальше санкции «будут только хуже». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», – заявил Джеймс О'Брайен.

Он также добавил, что новые санкции уже находятся в разработке, а США продолжит работу над формированием новых рестрикций в будущем.