"Будет только хуже": представитель госдепа США обратился к россиянам

Координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен заявил, что Белый дом продолжит работать над введением новых санкций против России.
По его словам, дальше санкции «будут только хуже». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», – заявил Джеймс О'Брайен.
Он также добавил, что новые санкции уже находятся в разработке, а США продолжит работу над формированием новых рестрикций в будущем.