Король Карл III впервые обратился к нации

Король Великобритании Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации. Об этом сообщает The Guardian.

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Монарх начал речь обращением к памяти своей матери, Ее Величества Елизаветы II. Он назвал ее человеком, который вдохновлял и служил примером для него и всей королевской семьи.

«Королева Елизавета прожила жизнь достойно. Обещание данное ей судьбе было выполнено, и мы глубоко скорбим о ее кончине. Это обещание, служить всю свою жизнь, я даю сегодня вам», — сказал король.

Карл III также напомнил, что за 70 лет правления Великобритания стало обществом многих культур и вероисповеданий. Монарх сказал, что теперь его жизнь значительно изменится, а его старший сын Уильям примет его титулы герцога Корнуолльского и принца Уэльского.

Карл III отдельно обратился к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. «Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган, которые продолжают обустраивать жизнь за границей», — сказал монарх.

Король также заявил, что рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».