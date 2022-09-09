В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 минуту назад

Король Карл III впервые обратился к нации

Lenta.ru

Король Великобритании Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации. Об этом сообщает The Guardian.

Король Карл III впервые обратился к нации
Фото: ReutersReuters

Монарх начал речь обращением к памяти своей матери, Ее Величества Елизаветы II. Он назвал ее человеком, который вдохновлял и служил примером для него и всей королевской семьи.

«Королева Елизавета прожила жизнь достойно. Обещание данное ей судьбе было выполнено, и мы глубоко скорбим о ее кончине. Это обещание, служить всю свою жизнь, я даю сегодня вам», — сказал король.

Карл III также напомнил, что за 70 лет правления Великобритания стало обществом многих культур и вероисповеданий. Монарх сказал, что теперь его жизнь значительно изменится, а его старший сын Уильям примет его титулы герцога Корнуолльского и принца Уэльского.

«Закоренелый консерватор»: эксперт о новом короле Великобритании Карле III

Карл III отдельно обратился к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. «Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган, которые продолжают обустраивать жизнь за границей», — сказал монарх.

Король также заявил, что рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта в знак «признания ее верной службы отечеству».

Принц Чарльз стал королем Великобритании 8 сентября, после смерти королевы Елизаветы II. Монарх и его супруга Камилла прибыли в Лондон из Шотландии, где скончалась королева, 9 сентября.

В мире,принц Гарри,Чарльз Виндзор,Елизавета Королева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители