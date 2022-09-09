Вучич сделал заявление о Косово

Во время встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что признания Косово Белградом не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером», – написал Вучич.
Кроме того, президент Сербии напомнил, что, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН, он всегда будет «готов к компромиссным решениям».
Ранее Александр Вучич заявил, что Косовоалбанские власти в Приштине планируют оккупацию севера Косово.