«Не хотим давать эту привилегию русским»

«Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях», — сказала она.