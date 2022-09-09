В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
51 минуту назад

«Не оставим друзей на морозе»: Блинкен дал обещание Европе

Лера Букина

Европейские союзники США не останутся «на морозе». Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

«Не оставим друзей на морозе»: Блинкен дал обещание Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон сделает все возможное, чтобы обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы.

«Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе», — сообщил он, комментируя перебои в энергопоставках в страны Европы в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как подчеркнул Блинкен, несмотря на высокую цену «противостояния агрессии Кремля, цена бездействия будет еще выше».

Он также высказался о перспективах разрешения украинского кризиса. Блинкен подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в диалоге с Киевом о мирном урегулировании данного конфликта.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил об остановке европейской экономики в случае обсуждения Евросоюзом решения энергетической проблемы неделями.

В мире,Энтони Блинкен,НАТО,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители