«Не оставим друзей на морозе»: Блинкен дал обещание Европе

Европейские союзники США не останутся «на морозе». Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

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По словам главы американской дипломатии, Вашингтон сделает все возможное, чтобы обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы.

«Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе», — сообщил он, комментируя перебои в энергопоставках в страны Европы в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как подчеркнул Блинкен, несмотря на высокую цену «противостояния агрессии Кремля, цена бездействия будет еще выше».

Он также высказался о перспективах разрешения украинского кризиса. Блинкен подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в диалоге с Киевом о мирном урегулировании данного конфликта.