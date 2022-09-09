Улицу в Киеве назвали в честь Джохара Дудаева

Власти Киева назвали одну из улиц города именем лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
«В Соломенском районе Киева появилась улица имени президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Эта улица расположена в Соломенском районе на западе Киева. Ранее она называлась Искровская — в честь газеты «Искра», органа Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
В конце августа заместитель мэра Одессы Павел Вугельман заявил, что более 200 улиц города, названия которых связаны с Россией, будут переименованы.
В июле стало известно, что власти украинского Тернополя переименовали 13 улиц, которые имели отношение к России или СССР.