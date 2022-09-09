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52 минуты назад

Одну из улиц Киева назвали в честь лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева

Газета.Ruиещё 2

Власти Киева назвали одну из улиц города именем лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Улицу в Киеве назвали в честь Джохара Дудаева
Фото: ReutersReuters

«В Соломенском районе Киева появилась улица имени президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Эта улица расположена в Соломенском районе на западе Киева. Ранее она называлась Искровская — в честь газеты «Искра», органа Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

В конце августа заместитель мэра Одессы Павел Вугельман заявил, что более 200 улиц города, названия которых связаны с Россией, будут переименованы.

В июле стало известно, что власти украинского Тернополя переименовали 13 улиц, которые имели отношение к России или СССР.

В мире,Павел Вугельман,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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