Обзор иноСМИ: «подарок для Путина» и неожиданный результат спецоперации

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Канадка с украинскими корнями может возглавить НАТО

Источники CBC News в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, говорят, что министра финансов Канады Христю Фриланд уже несколько месяцев обсуждают как потенциального преемника нынешнего генсека НАТО, экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга. Фриланд родилась в семье Дональда Фриланда, имеющего английские и шотландские корни, и украинки Галины Хомяк.

Высокопоставленный чиновник НАТО заявил CBC News, что есть несколько «очень квалифицированных женщин», которые подходят на пост генсека. По его словам, в НАТО есть «импульс» сделать следующим лидером именно женщину. Аналитик Крис Скалуб отметил, что о Фриланд хорошо отзываются в европейских и трансатлантических кругах безопасности. Будучи человеком, погруженным в политику и историю Восточной Европы, говорящим на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках, Фриланд, вероятно, «будет считаться важным активом».

«ИноСМИ» собрали комментарии пользователей к статье CBC News - по их мнению, назначение Фриланд стало бы «подарком для Путина»: серьезное обсуждение кандидатуры, далекой от обороны и военного дела, «показывает, насколько слаба НАТО».

Назван неожиданный итог спецоперации

В статье, опубликованной на Yahoo News Japan, назвали «неожиданный итог» российской спецоперации на Украине - роль «незападного мира», который не участвует в санкциях против РФ, выросла. Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также большинство стран Африки и Ближнего Востока не присоединились к ограничениям и продолжают сотрудничать с Россией.

Санкции помогли снизить цены на российские энергоресурсы, поэтому Китай увеличил закупки в РФ, что сделало его еще сильнее экономически. Через полгода украинского кризиса стало ясно, что мир разделился еще больше, а президент РФ Владимир Путин не утратил своей жесткой позиции.

В ЕС испугались «эффекта домино» от новых санкций

Некоторые страны Евросоюза опасаются реакции России на новые санкции - установление ценового потолка на газ, пишет Financial Times.

Неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что они боятся «эффекта домино». По его словам, если ограничения коснутся лишь российского газа, других поставщиков это не затронет, а Россия разозлится. В связи с этим целый ряд стран призвал ограничить цены для всех поставщиков энергоресурсов. Ограничение только на российский газ не приведет к снижению цен, подчеркивают они.

«Украинская дилемма Африки»

Украинский кризис длится уже седьмой месяц, но многие африканские страны, к огорчению западных лидеров, еще не продемонстрировали решительной поддержки Киеву. Как отмечает Foreign Affairs, в первые дни конфликта, после того, как 17 африканских стран отказались поддержать резолюцию ООН с осуждением России, прикомандированные к африканским столицам европейские дипломаты устроили «грандиозное шоу», запугивая африканских лидеров.

Несмотря на продолжающееся давление Запада, ситуация за последние месяцы не сильно изменилась. К примеру, в июле президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Центральную и Западную Африку, чтобы заручиться поддержкой для Украины, однако смог лишь разозлить местных лидеров, обвинив их в «лицемерии». Лидеры западных стран быстро «заметают под ковер» жестокие колониальные и неоколониальные истории, в то время как африканские страны продолжают бороться с их последствиями, подчеркивает oreign Affairs. Для многих стран Африки коммунизм стал альтернативой западному колониализму и основой для движения за независимость в двадцатом веке - наследие, которое позволяет воспринимать современную Россию в качестве союзника. Кроме того, Москва стала для многих стран континента ключевым поставщиком оружия и наемников.

«Энергетический кошмар становится реальностью»

Европейское энергетическое фиаско достигает апогея, пишет Дэн Рункявичюс в своей статье для Forbes. В прошлую пятницу «Газпром» объявил о закрытии «Северного потока» на неопределенный срок.