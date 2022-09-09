Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

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Об этом говорится на сайте европейского органа.

«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — отмечается в заявлении.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале Совета ЕС 9 сентября. Оно вступит в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября.