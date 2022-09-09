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5 часов назад

Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией

RT на русскомиещё 19

Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится на сайте европейского органа.

«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — отмечается в заявлении.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале Совета ЕС 9 сентября. Оно вступит в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что решение Евросоюза приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без ответа.

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