Напоминающее Елизавету II облако появилось над Букингемским дворцом

Облако, напоминающее Елизавету II, появилось над Букингемским дворцом и Виндзорским замком за час до объявления о ее смерти. Об этом сообщает «КП».

Местные жители, которые собрались возле королевских резиденций, увидели силуэт, который напоминает женщину в шляпке. Британцы сочли это знаком скорой смерти монаршей особы.

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Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.