В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
5 часов назад

Напоминающее Елизавету II облако появилось над Букингемским дворцом

Никита Бородкин

Облако, напоминающее Елизавету II, появилось над Букингемским дворцом и Виндзорским замком за час до объявления о ее смерти. Об этом сообщает «КП».

Местные жители, которые собрались возле королевских резиденций, увидели силуэт, который напоминает женщину в шляпке. Британцы сочли это знаком скорой смерти монаршей особы.

Телеграм-канал KR.RU

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

Ранее газета The Guardian высказала мнение, что Карл III, в отличии от своей предшественницы, не является приверженцем традиций и может попробовать деформализовать монархию.

В мире,Видео,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители