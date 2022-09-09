Пока вы спали: подробности смерти Елизаветы II и хитроумный план США по нефти

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Стали известны подробности смерти королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября до того, как принцы Уильям, Эндрю, Эдвард, а также Софи Уэссекс прибыли в замок Балморал в Шотландии. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, самолет с принцами и графиней приземлился в аэропорту Абердина в 15.50, а в Балморал они приехали после 17.00. При этом официальный представитель премьер-министра Великобритании сообщил, что Лиз Трасс была проинформирована о смерти Елизаветы II в 16.30. Таким образом, родственники не успели попрощаться с королевой.

Раскрыт хитроумный план США по снижению цен на топливо

Администрация президента США Джо Байдена ищет способ предотвратить резкий скачок цен на нефть после того, как вступят в силу санкции ЕС в отношении поставок из России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По словам чиновников, в случае резкого роста цен может быть принято решение задействовать стратегические резервы. Это может быть сделано в ноябре, декабре и январе. При этом источники издания подчеркнули, что решении пока не принято и идет обсуждение кризисных мер.

Банки подняли предельный возраст ипотечников в России

Кредитные организации повысили до 70-75 лет максимальный возраст, до которого можно выплатить ипотеку. При этом в Совкомбанке этот показатель составляет 85 лет, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали повышение предельно допустимого возраста с желанием банков привлечь дополнительное число заемщиков, ростом цен на недвижимость, что приводит к увеличению сумм кредитов, а также большей платежной дисциплиной этой категории россиян. При этом риски нивелируются за счет страхования.

Блинкен: США закрыли России доступ к импорту оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США последовательно закрывают доступ России к импорту оружия и будут продолжать такую политику пока «не прекратится агрессия против Украины». Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану. Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление», - заявил он.

«Газпром» возобновил поставки в отказавшуюся от российского газа страну

Газ из России снова поступает в Латвию через газоизмерительную станцию «Лухамаа». Об этом со ссылкой на данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid пишет РБК.