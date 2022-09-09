На Украине закроют Playboy из-за выпуска о спецоперации

«Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел», - сообщил он в соцсетях.

Позднее Шевченко добавил, что в центральном офисе ему сообщили, что компания сменит направление деятельности. Теперь Playboy будет выпускать футболки с фирменным логотипом. Однако по его мнению, настоящей причиной закрытия журнала на Украине является выпуск, посвященный военному конфликту в стране. При этом он подчеркнул, что «так нельзя было делать».