Латвия ограничила въезд россиянам с шенгенскими визами

Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в страну граждан России, имеющих шенгенские визы, заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

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«Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», – приводит ТАСС сообщение Ринкевичса.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из России и Белоруссии.

При этом страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.