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1 час назад

Латвия ограничила въезд гражданам России с шенгенскими визами

Деловая газета "Взгляд"

Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в страну граждан России, имеющих шенгенские визы, заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

Латвия ограничила въезд россиянам с шенгенскими визами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», – приводит ТАСС сообщение Ринкевичса.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из России и Белоруссии.

При этом страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.

В четверг стало известно, что Эстония 19 сентября закрывает въезд для россиян, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.

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