Карл III провел аудиенцию с Трасс в Букингемском дворце

Британский король Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении канцелярии главы государства. Незадолго до этого монарх прибыл в свою лондонскую резиденцию из Шотландии, где в замке Балморал накануне ушла из жизни его мать королева Елизавета II. Ей было 96 лет.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth AP Photo/Kirsty Wigglesworth

За два дня до этого в этом же замке Елизавета II назначила главой правительства Трасс, которая стала 15-м премьер-министром за 70 лет ее правления.

Последним премьер-министром Соединенного Королевства, который был на аудиенциях у двух монархов был Уинстон Черчилль (1874-1965). Во время его первого премьерского срока (1940-1945) главой государства был отец Елизаветы II, Георг VI (1895-1952), во время второго (1951-1955) - сама Елизавета II.

В 18:00 (20:00 мск) по британским телеканалам будет показано первое обращение нового короля.