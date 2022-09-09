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1 час назад

Карл III провел аудиенцию с Трасс в Букингемском дворце

ТАССиещё 12

Британский король Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении канцелярии главы государства. Незадолго до этого монарх прибыл в свою лондонскую резиденцию из Шотландии, где в замке Балморал накануне ушла из жизни его мать королева Елизавета II. Ей было 96 лет.

Карл III провел аудиенцию с Трасс в Букингемском дворце
Фото: AP Photo/Kirsty WigglesworthAP Photo/Kirsty Wigglesworth

За два дня до этого в этом же замке Елизавета II назначила главой правительства Трасс, которая стала 15-м премьер-министром за 70 лет ее правления.

Последним премьер-министром Соединенного Королевства, который был на аудиенциях у двух монархов был Уинстон Черчилль (1874-1965). Во время его первого премьерского срока (1940-1945) главой государства был отец Елизаветы II, Георг VI (1895-1952), во время второго (1951-1955) - сама Елизавета II.

В 18:00 (20:00 мск) по британским телеканалам будет показано первое обращение нового короля.

Елизавета II умерла в четверг в Балморале, где традиционно проводила вторую половину июля и начало сентября. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III.

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