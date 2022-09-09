СМИ: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией

Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин.

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Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.

"Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", — цитирует РИА Новости обозреватели.

Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.

"А российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", — подчеркнул Басри Ялчин.

Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.