Экономист Егор Клопенко заявил, что вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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Клопенко подчеркнул, что долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на 70-100 миллиардов долларов. По его мнению, Киев не сможет осуществить все выплаты, поэтому Европа забирает их в виде зерна. Результатом такого бартера станет продовольственный кризис зимой, допустил экономист.

Эксперт предрек, что Европа не признается о назначении зерна и не подтвердит, что оно поставляется не в Африку. При этом продовольствие в регион поставит Россия, которая готовится собрать рекордный урожай. Поэтому в России, Африке, странах Евросоюза и на Ближнем Востоке голод не ожидается, в отличие от Украины.