Раскрыто место похорон Елизаветы II

Власти Великобритании объявили место похорон королевы Елизаветы II, сообщает «Московский комсомолец».

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Известно, что ее прах будет покоиться в мемориальной часовне на территории Виндзорского замка. Часовня была возведена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI.

Государственные похороны монарха состоятся на десятый день после ее смерти. Тело доставят в Лондон для государственных похорон из замка Балморал на Королевском поезде, либо самолетом 18 сентября.

Похороны королевы начнутся с процессии, которая перевезет ее гроб из Вестминстерского зала в Вестминстерское аббатство, где в 11 часов утра состоится служба в присутствии членов королевской семьи, политических деятелей, приглашенных глав государств. После этого все желающие смогут проститься с Елизаветой II перед тем, как ее тело отвезут в Виндзорский замок, где по монарху также пройдет поминальная служба в часовне Святого Георгия. После этого королева будет погребена.