Стало известно о наследстве Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II оставила наследникам состояние в размере $530 млн. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По данным газеты, государыня находилась на 12-м месте в списке самых богатых монархов. Первое место в настоящее время занимает король Таиланда Рама Х. Его состояние достигает $43 млрд.

Финансовое благополучие правительницы складывалось на основе трех источников. В частности, Елизавета II получала так называемый «суверенный грант». Он выплачивается членам королевской фамилии за выполнение ряда государственных обязанностей.

Деньги из гранта допустимо направлять на официальные поездки, ведение домашнего хозяйства, прием гостей, оплату квитанций ЖКХ, денежные вознаграждения персоналу.

Второй основной источник - «тайный кошелек». Это средства от огромного частного поместья. Действующий монарх не имеет права на активы герцогства Ланкастерского, но может тратить прибыль от него по своему желанию.

Кроме того, у государыни было личное состояние. В его составе были поместье Сандрингем и замок Балморал. Кроме того, от матери ей досталось 70 млн фунтов стерлингов (4,8 млрд рублей), от мужа, принца Филиппа, - 10 млн фунтов (697,2 млн рублей).