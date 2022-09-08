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4 часа назад

Стало известно, какое наследство достанется королевской семье после смерти  Елизаветы II

Илья Родин

Королева Великобритании Елизавета II оставила наследникам состояние в размере $530 млн. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Стало известно о наследстве Елизаветы II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, государыня находилась на 12-м месте в списке самых богатых монархов. Первое место в настоящее время занимает король Таиланда Рама Х. Его состояние достигает $43 млрд.

Финансовое благополучие правительницы складывалось на основе трех источников. В частности, Елизавета II получала так называемый «суверенный грант». Он выплачивается членам королевской фамилии за выполнение ряда государственных обязанностей.

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Деньги из гранта допустимо направлять на официальные поездки, ведение домашнего хозяйства, прием гостей, оплату квитанций ЖКХ, денежные вознаграждения персоналу.

Второй основной источник - «тайный кошелек». Это средства от огромного частного поместья. Действующий монарх не имеет права на активы герцогства Ланкастерского, но может тратить прибыль от него по своему желанию.

Кроме того, у государыни было личное состояние. В его составе были поместье Сандрингем и замок Балморал. Кроме того, от матери ей досталось 70 млн фунтов стерлингов (4,8 млрд рублей), от мужа, принца Филиппа, - 10 млн фунтов (697,2 млн рублей).

Свои средства Елизавета II вкладывала в акции крупных компаний, а также в свою коллекцию почтовых марок. Она оценивается в 100 млн фунтов (6,972 млрд рублей).

В мире,Елизавета II,
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