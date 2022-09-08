В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
58 минут назад

В Вашингтоне ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов

BFM.RU

Власти Вашингтона ввели чрезвычайное положение в городе из-за наплыва иностранных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

В Вашингтоне ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов
Фото: ReutersReuters

Как отмечается, в столицу США уже несколько месяцев свозят иностранцев из Техаса и Аризоны, которые незаконно проникли в Штаты с территории Мексики. Тем самым регионы протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики Белого дома.

«Мэр Мюриэл Боузер заявила, что учредит управление по делам мигрантов, чтобы предоставить поддержку и обеспечить доступ к услугам для мигрантов, которых в Вашингтон отправляют на автобусах из Техаса и Аризоны. Для создания этой структуры мэр объявила о введении режима ЧП», — говорится в заявлении властей Вашингтона.

Только из Техаса в Вашингтон автобусами прибыли уже 10 тысяч нелегалов, вместе с тем власти американской столицы уже называют происходящее «гуманитарным кризисом».

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители