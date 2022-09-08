В Вашингтоне ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов

«Мэр Мюриэл Боузер заявила, что учредит управление по делам мигрантов, чтобы предоставить поддержку и обеспечить доступ к услугам для мигрантов, которых в Вашингтон отправляют на автобусах из Техаса и Аризоны. Для создания этой структуры мэр объявила о введении режима ЧП», — говорится в заявлении властей Вашингтона.